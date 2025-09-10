На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле прокомментировали позицию стран, желающих направить войска на Украину

Песков: одни лучше видят последствия отправки войск на Украину, чем другие
Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал желание европейских стран отправить войска на Украину.

Один из журналистов отметил, что некоторые западные государства изменили свое мнение об отправке войск на Украину после заявлений президента РФ Владимира Путина о том, что они станут законными военными целями. В ответ Песков заявил, что ему известно лишь о договоренности 26 стран по поводу отправки контингентов на Украину.

«Я не располагаю информацией, что какая-то из этих стран изменила свою позицию (по данному вопросу. — «Газета.Ru»). Вместе с тем целый ряд стран сразу ... заявили о том, что они ни в коем случае не будут принимать в этом участие. <...> Как всегда, есть такие ... страны, занимающие оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий. И есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность», — пояснил Песков.

Накануне постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украина нуждается в присутствии на своей территории европейских военнослужащих, которые могли бы выполнять роль миротворцев или инструкторов.

По его словам, гарантии безопасности являются самым важным элементом урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Киеве назвали более надежную гарантию безопасности вместо размещения европейских войск.

