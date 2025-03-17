В МИД Китая сделали заявление по поводу поставок оружия для боев на Украине

Китай никогда не поставлял вооружения и товары двойного назначения участникам украинского конфликта, в том числе и России. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на обвинения глав внешнеполитических ведомств Группы семи (G7), пишет ТАСС.

«Китай всегда активно содействовал миру и диалогу по украинскому вопросу, никогда не предоставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролировал товары двойного назначения», — подчеркнула Нин на брифинге.

Дипломат уточнила, что китайские власти не дадут странам «семерки» переложить на КНР ответственность за эскалацию конфликта. По словам Мао Нин, Китай уже сделал G7 серьезное представление, поскольку указанное заявление «игнорирует факты и очерняет Китай».

Страны G7 уже не раз обвиняли Китай в военной поддержке России. На прошлой неделе они опубликовали совместное заявление, в котором в том числе осудили Китай за предоставление РФ вооружений и компонентов двойного назначения. Как утверждается в заявлении, Китай оказывает ключевое содействие в проведении спецоперации на Украине, а также в восстановлении ВС РФ.

До этого подобные обвинения со стороны G7 в адрес КНР звучали в октябре прошлого года. Тогда министры обороны стран «Большой семерки» выразили беспокойство из-за укрепления военного сотрудничества России и Китая и связали его с «дестабилизирующими действиями» на Украине.

Ранее в США обвинили Россию и Китай в разработке противокосмических вооружений.