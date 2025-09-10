В Белоруссии рассказали о ситуации на польской границе

Очередь из автомобилей увеличилась после заявления Польши о решении временно закрыть границу с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета.

По данным ведомства, за 24 часа количество легковых автомобилей перед польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») возросло на 210 единиц. Въезда в Польшу ожидают 1360 автомобилей и 30 автобусов.

Польша в ночь с 11 на 12 сентября закроет границу с Белоруссией в связи с проведением российско-белорусских военных учений «Запад-2025». По словам главы польского МВД, ограничительные меры носят временный характер и связаны с обеспечением безопасности в период проведения масштабных маневров. Премьер Польши Дональд Туск назвал предстоящие учения «весьма агрессивными с точки зрения военной доктрины», и пообещал принять «особые меры» в отношении Минска.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в мае заявлял, что совместные учения нацелены исключительно на оборону, а в ходе них будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

Ранее стало известно, что Польша перебросит военную технику к границе с Белоруссией.