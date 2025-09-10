На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии рассказали о ситуации на польской границе

Погранкомитет Белоруссии зафиксировал резкий рост очередей на КПП с Польшей
true
true
true
close
Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Очередь из автомобилей увеличилась после заявления Польши о решении временно закрыть границу с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета.

По данным ведомства, за 24 часа количество легковых автомобилей перед польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») возросло на 210 единиц. Въезда в Польшу ожидают 1360 автомобилей и 30 автобусов.

Польша в ночь с 11 на 12 сентября закроет границу с Белоруссией в связи с проведением российско-белорусских военных учений «Запад-2025». По словам главы польского МВД, ограничительные меры носят временный характер и связаны с обеспечением безопасности в период проведения масштабных маневров. Премьер Польши Дональд Туск назвал предстоящие учения «весьма агрессивными с точки зрения военной доктрины», и пообещал принять «особые меры» в отношении Минска.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в мае заявлял, что совместные учения нацелены исключительно на оборону, а в ходе них будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

Ранее стало известно, что Польша перебросит военную технику к границе с Белоруссией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами