Польша перебрасывает военную технику к границе с Белоруссией

Польша утром 10 сентября направила военную технику к белорусской границе. Цитирует «Интерфакс» гостелеканал «Первый национальный».

Уточняется, что сообщение сопровождает кадрами с военной техникой Войска Польского, двигающейся по дорогам общего пользования в сторону границы с Беларусью.

Польша в ночь с 11 на 12 сентября закроет границу с Белоруссией в связи с проведением российско-белорусских военных учений «Запад-2025». По словам главы польского МВД, ограничительные меры носят временный характер и связаны с обеспечением безопасности в период проведения масштабных маневров. Премьер Польши Дональд Туск назвал предстоящие учения «весьма агрессивными с точки зрения военной доктрины», и пообещал принять «особые меры» в отношении Минска.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в мае заявлял, что совместные учения нацелены исключительно на оборону, а в ходе них будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

Ранее в НАТО пообещали ответить на военные учения России.