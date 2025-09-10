На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пропалестинские протестующие назвали Трампа Гитлером

Independent: ужинающего в ресторане Трампа назвали «Гитлером нашего времени»
Президент США Дональд Трамп во время ужина в Вашингтоне с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом столкнулся с волной негатива в свою сторону, об этом сообщает The Independent.

На видео, которое предоставляет источник, можно наблюдать, как президент заходит в ресторан в Вашингтоне и сталкивается с пропалестински настроенными протестующими, которые кричат: «Освободите Вашингтон! Освободите Палестину! Трамп – Гитлер нашего времени!»

Однако Трамп не стал отвечать на выпады протестующих и, безмятежно улыбаясь, дал знак секретной службе, чтобы их разогнали.

Как отмечает издание, визит в ресторан в Вашингтоне был запланирован, чтобы показать, насколько безопасным стал город после того, как администрация в августе перешла к федерализации полицейской деятельности округа Колумбия. Тогда же в Вашингтон была направлена Национальная гвардия, чтобы помочь правоохранительным органам в борьбе с преступностью.

1 сентября президент США заявил о полной ликвидации преступности в Вашингтоне менее чем за две недели после переброски в город подразделений Национальной гвардии.

Ранее Трамп опубликовал пост с угрозами в адрес Чикаго.

Второй срок Трампа
