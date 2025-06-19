В МИД назначили нового российского генконсула в Ухане

Генеральным консулом России в городе Ухань в КНР назначен дипломат Дмитрий Заворин. Об этом сообщает министерство иностранных дел России на своем сайте.

«Приказом МИД РФ Заворин Дмитрий Иванович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Ухане, КНР», — сообщили в ведомстве.

Заворин на дипломатической службе с 1992 года, работал на различных должностях в посольствах Российской Федерации в Монголии, КНР, Великобритании; в генеральных консульствах РФ в Нью-Йорке, США, в Турку, Финляндия.

17 июня сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Прицепова чрезвычайным и полномочным послом России в Гайяне. Также президент освободил от соответствующей должности Александра Курмаза.

До этого Путин наградил посла РФ в Ватикане Ивана Солтановского орденом Александра Невского.

Ранее Путин вручил высшую российскую награду главе министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову.