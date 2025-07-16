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МИД Китая вручил экзекватуру генконсулу России в Ухане

МИД Китая вручил экзекватуру генеральному консулу России в Ухане Заворину
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МИД России

Министерство иностранных дел Китая выдало экзекватуру (разрешение на исполнение консульских функций) генеральному консулу РФ в Ухане Дмитрию Заворину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Китая.

Как указали в министерстве, директор консульского департамента МИД Китая Лун Чжоу встретился с Завориным. По информации ведомства, стороны договорились продолжать укреплять консульское сотрудничество между Россией и Китаем. Они также решили способствовать контактам людей, межрегиональным обменам и развивать отношения двух стран на высоком уровне.

Заворин был назначен генеральным консулом России в городе Ухань 19 июня. На дипломатической службе он находится с 1992 года. Заворин аботал на различных должностях в посольствах Российской Федерации в Монголии, КНР, Великобритании; в генеральных консульствах РФ в Нью-Йорке, США, и в Турку, Финляндия.

Ранее Путин назначил нового посла в Сент-Винсенте и Гренадинах.

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