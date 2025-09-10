Президент Польши созовет заседание Совбеза из-за инцидента с БПЛА

Президент Польши Кароль Навроцкий в ближайшие два дня намерен созвать заседание Совета национальной безопасности в связи с нарушением воздушного пространства страны несколькими беспилотниками. Об этом польский лидер заявил во время пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Он отметил, что полная информация о случившемся в небе над Польшей будет предоставлена в течение двух суток.

«[Это] побудило меня принять решение созвать Совет национальной безопасности также в течение 48 часов», — сообщил Навроцкий.

По его словам, на заседании Совбез будет располагать полной информацией, чтобы адекватно оценить ситуацию. Президент Польши назвал инцидент с БПЛА «беспрецедентным моментом в истории альянса» и подчеркнул, что находится на связи с генсеком НАТО Марком Рютте и странами-союзницами.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны.

Позже в соцсети Х Туск официально заявил, что дроны, обнаруженные на территории Польши, были якобы российскими. Премьер отметил, что летательные аппараты, представляющие прямую угрозу безопасности страны, были уничтожены.

Ранее в Белоруссии заявили, что оповестили Польшу и Литву о приближении неизвестных объектов в небе.