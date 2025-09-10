На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Польши созовет заседание Совбеза из-за инцидента с БПЛА

Навроцкий созовет заседание Совбеза из-за инцидента со сбитыми дронами в Польше
true
true
true
close
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий в ближайшие два дня намерен созвать заседание Совета национальной безопасности в связи с нарушением воздушного пространства страны несколькими беспилотниками. Об этом польский лидер заявил во время пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Он отметил, что полная информация о случившемся в небе над Польшей будет предоставлена в течение двух суток.

«[Это] побудило меня принять решение созвать Совет национальной безопасности также в течение 48 часов», — сообщил Навроцкий.

По его словам, на заседании Совбез будет располагать полной информацией, чтобы адекватно оценить ситуацию. Президент Польши назвал инцидент с БПЛА «беспрецедентным моментом в истории альянса» и подчеркнул, что находится на связи с генсеком НАТО Марком Рютте и странами-союзницами.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны.

Позже в соцсети Х Туск официально заявил, что дроны, обнаруженные на территории Польши, были якобы российскими. Премьер отметил, что летательные аппараты, представляющие прямую угрозу безопасности страны, были уничтожены.

Ранее в Белоруссии заявили, что оповестили Польшу и Литву о приближении неизвестных объектов в небе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами