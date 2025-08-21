Польша направила России ноту из-за падения беспилотника на территорию страны

Министерство иностранных дел (МИД) Польши передало российской стороне ноту протеста в связи с падением беспилотника на востоке страны. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В публикации говорится, что российская сторона якобы создала намеренную провокацию и нарушила обязательства по соблюдению суверенитета Польши.

Речь идет об инциденте, который произошел около 02:00 (03:00 мск) на кукурузном поле в селе Осины Люблинского воеводства на востоке страны. В результате взрыва были выбиты окна, никто из жителей не пострадал. На месте происшествия обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки. Объект, предварительно, имеет неприродное происхождение.

На фоне этого министр обороны Польши выступил с обвинением в адрес России. По словам Владислава Косиняка-Камыша, упавший и взорвавшийся в республике объект является якобы российским дроном. Он также назвал случившееся провокацией со стороны РФ и пообещал в этой связи ответные дипломатические шаги.

Ранее стало известно, что Румыния просила Украину не сообщать об упавших «российских» дронах.