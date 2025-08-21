На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Польша направила России ноту из-за падения беспилотника на территорию страны

МИД Польши передал России ноту протеста из-за падения БПЛА на востоке страны
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Польши передало российской стороне ноту протеста в связи с падением беспилотника на востоке страны. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В публикации говорится, что российская сторона якобы создала намеренную провокацию и нарушила обязательства по соблюдению суверенитета Польши.

Речь идет об инциденте, который произошел около 02:00 (03:00 мск) на кукурузном поле в селе Осины Люблинского воеводства на востоке страны. В результате взрыва были выбиты окна, никто из жителей не пострадал. На месте происшествия обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки. Объект, предварительно, имеет неприродное происхождение.

На фоне этого министр обороны Польши выступил с обвинением в адрес России. По словам Владислава Косиняка-Камыша, упавший и взорвавшийся в республике объект является якобы российским дроном. Он также назвал случившееся провокацией со стороны РФ и пообещал в этой связи ответные дипломатические шаги.

Ранее стало известно, что Румыния просила Украину не сообщать об упавших «российских» дронах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами