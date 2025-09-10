Нидерланды осудили удар Израиля по Катару

Нидерланды осуждают израильский удар по столице Катара Дохе. Об этом сообщил на своей странице в соцсети X глава МИД страны Давид ван Вил.

«Нидерланды осуждают израильский авиаудар по Дохе. Суверенитет государств должен уважаться. Кроме того, этот шаг нисколько не приближает столь необходимое прекращение огня в секторе Газа», — написал он.

9 сентября телеканал Sky News Arabia сообщил, что в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна инициировала и реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место ее проведения в офисе не упомянули.

Ранее Саудовская Аравия осудила удар Израиля по Дохе.