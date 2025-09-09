Катар опроверг уведомление от США о готовящемся ударе Израиля

МИД Катара: Доха не получала уведомлений от США о готовящемся ударе Израиля

Катар не получал предварительного уведомления о готовящемся израильском ударе по Дохе. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в соцсети X.

По словам дипломата, американские официальные лица вышли на связь с катарскими властями уже непосредственно во время атаки. Аль-Ансари опроверг распространявшиеся ранее утверждения о предварительном информировании.

«Звонок от американского чиновника поступил во время взрывов, вызванных израильской атакой на Доху», — написал представитель МИД.

Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Соединенные Штаты в лице спецпосланника Стивена Уиткоффа предупреждали Катар о подготовке израильской армией удара по руководству палестинской организации ХАМАС, которое находилось в Дохе.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС в Дохе. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна инициировала и реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место проведения операции в офисе не упомянули.

Ранее в Белом доме выразили свое отношение к удару Израиля по Дохе.