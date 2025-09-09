В Белом доме выразили свое отношение к удару Израиля по Дохе

Трамп заверил эмира Катара, что Израиль больше не ударит по ним

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и эмиром Катара после авиаударов Израиля по Дохе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в ходе брифинга.

По словам представителя американской администрации, Трамп заверил катарского лидера, что «подобное больше не повторится на их земле». В то же время президент США полагает, что «печальный инцидент может стать возможностью для установления мира». При этом в Белом доме полагают, что подобные атаки не способствуют достижению целей Израиля и США.

«Односторонние бомбардировки на территории Катара, суверенного государства и близкого союзника США, которое прилагает огромные усилия и смело берет на себя риски, чтобы помочь нам достичь мира, не способствуют достижению целей Израиля или Америки», — пояснила Ливитт.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС в Дохе. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна инициировала и реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место проведения операции в офисе не упомянули.

Ранее ХАМАС возложило ответственность за удар по столице Катара на США.