Трамп сравнил уровень опасности в американских городах с Афганистаном

Трамп: в американских городах находиться опаснее, чем в Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что в американских городах опаснее, чем во всем мире, включая Афганистан. Такое мнение он озвучил в интервью с радиоведущим Стивом Розенбергом, передает РИА Новости.

«Если вы посмотрите на Афганистан, если объедете мир и увидите города, которые считаете опасными — это ничто по сравнению с тем, о чем мы говорим здесь, в Америке», — сказал американский лидер.

22 августа бездомный афроамериканец Декарлос Браун напал на украинскую беженку Ирину Заруцкую прямо в вагоне метро. Афроамериканец сидел позади девушки в вагоне метро и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи. Заруцкую спасти не удалось. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией.

После этого инцидента Трамп потребовал применения жестких мер в борьбе с преступностью. Политик сообщил, что преступник, атаковавший украинку, ранее 14 раз подвергался арестам. Трамп подчеркнул необходимость решительных действий против рецидивистов.

