Киев, равно как и его европейские сторонники, намеренно замалчивает убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в Северной Каролине, поскольку в противном случае всем станет очевидно, что США под руководством демократов стали опасной территорией, на которой преступления — обыденное явление. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказала политолог Лариса Шеслер.

«Дело в том, что Киев и либеральную прессу, которые закрыли глаза на произошедшее, идеологически и финансово поддерживают демократы. Лоббисты из Демпартии продвигают военную помощь ВСУ», — пояснила эксперт.

Если бы украинку убили в другой стране, то Киев «поднял бы на щит» случившееся, считает она.

22 августа бездомный афроамериканец Декарлос Браун напал на Заруцкую прямо в вагоне метро. Преступник сидел позади девушки и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи. Спасти ее не удалось. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией.

Ранее в ФРГ мужчина арабского происхождения толкнул под локомотив подростка-беженку с Украины.