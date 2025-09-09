В посольстве США в Катаре высказались об ударах Израиля по Дохе

Посольство США в Катаре получило сведения об израильских ударах по Дохе

Посольство США в Катаре получило информацию о ракетных ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дохе. Об этом в социальной сети X сообщило само дипломатическое представительство.

В заявлении говорится, что на фоне произошедшего американское посольство ввело режим самоизоляции для своих объектов в Катаре.

«Гражданам США рекомендуется самоизолироваться и следить за обновлениями в социальных сетях», — добавили в дипломатическом представительстве.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Предварительно, причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС в Дохе. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения.

Министерство иностранных дел Катара, комментируя ситуацию, заявило о начале расследования на максимально высоком уровне. В ведомстве пообещали, что результаты расследования будут обнародованы в ближайшее время.

По данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», глава зарубежного крыла ХАМАС Халед Машаль не был ликвидирован в результате ракетного удара по Дохе. Вероятно, он в принципе не находился на месте атаки.

