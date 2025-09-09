Один из лидеров ХАМАС был убит в результате атаки Израиля

Al Arabiya: один из лидеров ХАМАС Халиль аль-Хайя убит в Дохе из-за атаки ЦАХАЛ

В Дохе в результате авиаудара израильской армии был убит один из лидеров ХАМАС Халиль аль-Хайя. Об этом сообщает Al Arabiya.

«Тель-Авив нападал на Халиля аль-Хайю, главу политического бюро ХАМАС, который был убит в результате нападения в Катаре, а также на Захера Джабарина, члена движения», — говорится в сообщении.

По данным Al Hadath, среди присутствовавших на встрече был также лидер движения Халед Машаль. Всего в результате атаки были убиты лидер ХАМАС в Газе, глава офиса движения за рубежом и еще три члена политбюро.

9 сентября армия Израиля помощью военно-воздушных сил (ВВС) нанесла точечный удар по руководству террористической организации ХАМАС.

Ранее в столице Катара произошли взрывы.