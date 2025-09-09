АТОР сообщил о количестве российских туристов в охваченном протестами Непале

АТОР: в Непале, охваченном протестами, могут находиться не более 350-400 россиян

В Непале, охваченном антиправительственными протестами, могут находиться не более 350-400 российских туристов, информации об аннулированных турах в страну не поступало. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В Непале может сейчас находиться не более 350-400 российских туристов, из них в организованных туроператорами турах — не более 50 человек», — говорится в сообщении.

Сообщается, что запланированные на ближайшее время заезды в Непал пока не отменяются, аннуляций туров не зафиксировано.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на россиян в Непале писал, что из-за антиправительственных протестов в стране частично закрыли международный аэропорт. Также не работают супермаркеты и наблюдаются проблемы со связью, люди не могут выйти из домов и гостиниц.

4 сентября правительство Непала ограничило доступ к ряду социальных сетей, включая Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Это вызвало недовольство у граждан, которые организовали массовые протесты. В ходе митингов люди жгли машины, перекрывали движение и даже подожгли резиденции президента, премьер-министра и иных политиков. Несмотря на то, что 9 сентября власти страны отменили ограничения, демонстрации и беспорядки не прекратились.

