На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

АТОР сообщил о количестве российских туристов в охваченном протестами Непале

АТОР: в Непале, охваченном протестами, могут находиться не более 350-400 россиян
true
true
true
close
Niranjan Shrestha/AP

В Непале, охваченном антиправительственными протестами, могут находиться не более 350-400 российских туристов, информации об аннулированных турах в страну не поступало. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В Непале может сейчас находиться не более 350-400 российских туристов, из них в организованных туроператорами турах — не более 50 человек», — говорится в сообщении.

Сообщается, что запланированные на ближайшее время заезды в Непал пока не отменяются, аннуляций туров не зафиксировано.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на россиян в Непале писал, что из-за антиправительственных протестов в стране частично закрыли международный аэропорт. Также не работают супермаркеты и наблюдаются проблемы со связью, люди не могут выйти из домов и гостиниц.

4 сентября правительство Непала ограничило доступ к ряду социальных сетей, включая Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Это вызвало недовольство у граждан, которые организовали массовые протесты. В ходе митингов люди жгли машины, перекрывали движение и даже подожгли резиденции президента, премьер-министра и иных политиков. Несмотря на то, что 9 сентября власти страны отменили ограничения, демонстрации и беспорядки не прекратились.

Ранее было названо число пострадавших в ходе протестов в Непале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами