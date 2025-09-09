В Индии в граничащем с Непалом районе ввели режим повышенной готовности

Руководство Индии ввело режим повышенной готовности в районе, граничащем с Непалом, из-за антиправительственных протестов и беспорядков в этой стране. Об этом сообщил телеканал India Today.

«В [населенном пункте] Панитанки, Западная Бенгалия, введен режим повышенной готовности на фоне продолжающихся беспорядков в Непале», — говорится в материале.

Из него следует, что на границе между двумя государствами было усилено патрулирование. Кроме того, здесь установили полицейский пост.

4 сентября правительство Непала ограничило доступ к ряду социальных сетей, включая Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Это вызвало недовольство у граждан, которые организовали массовые протесты. В ходе митингов люди жгли машины, перекрывали движение и даже подожгли резиденции президента, премьер-министра и иных политиков. Несмотря на то, что 9 сентября власти страны отменили ограничения, демонстрации и беспорядки не прекратились.

По данным газеты The Himalayan Times, во время протестов в Непале пострадали более 500 человек. Они получили травмы в результате столкновений между активистами и силовиками у федерального парламента, а также в других районах Катманду.

Ранее премьер-министр Непала ушел в отставку на фоне массовых протестов.