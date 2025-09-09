На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Командующий войсками Непала намерен обратиться к протестующим гражданам

Times Now: начальник штаба Армии Непала обратится к гражданам на фоне протестов
PIB

Начальник штаба Армии Непала Ашок Радж Сигдел намерен обратиться к гражданам на фоне масштабных протестов, в результате которых президент и премьер-министр страны ушли в отставку. Об этом сообщил индийский телеканал Times Now.

По информации журналистов, выступление командующего войсками запланировано на вторую половину дня 9 сентября.

9 сентября премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку. Всего через несколько часов аналогичное решение принял президент республики Рам Чандра Паудел.

Причиной послужили массовые протесты и беспорядки, начавшиеся в связи с решением правительства ограничить доступ к ряду социальных сетей. Среди них — Facebook, Instagram и WhatsApp (принадлежат корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной экстремистской и запрещенной в России). Ограничения были введены 4 сентября, спустя пять дней власти отменили данное решение. Несмотря на это, митинги не прекратились. Участники демонстраций проникли в резиденцию главы государства и подожгли ее. Пострадала и частная резиденция председателя правительства в городе Балкот, а также резиденции некоторых других министров и политиков.

В связи с этим руководство Индии ввело режим повышенной готовности в граничащем с Непалом районе. Как сообщил телеканал India Today, речь идет о населенном пункте Панитанки в Западной Бенгалии.

Ранее в Непале протестующие потребовали назначить рэпера Балендра Шаха новым премьер-министром.

