Российские туристы застряли в Непале

Сотни российских граждан не могут покинуть Непал из-за протестов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам россиян, из-за антиправительственных протестов международный аэропорт частично закрыли. Также не работают супермаркеты и наблюдаются проблемы со связью, люди не могут выйти из домов и гостиниц.

При этом в посольстве России в Катманду сообщили, что информации о пострадавших российских гражданах, равно как и о любых других иностранцах, в результате антиправительственных протестов в Непале нет.

Во время протестов в Непале протестующие жгли шины, перекрывали движение, а также подожгли резиденции президента, премьер-министра и других политиков страны. К недовольству граждан привели ограничения на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и другие социальные сети, которые правительство Непала ввело 4 сентября. Несмотря на то, что 9 сентября власти страны отменили ограничения, протесты не прекратились.

Ранее сообщалось, что протестующие в Непале избили экс-премьера и главу МИД страны.