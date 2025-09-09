Украина получит новые антидроновые системы от Европы

Оборонный концерн Rheinmetall до конца года произведет для Украины антидроновые системы Skyranger. Об этом в интервью каналу ZDF заявил глава компании Армин Паппергер.

«Каждая система может покрывать площадь четыре на четыре километра, обеспечивая возможность действовать без угрозы БПЛА», — отметил он.

Глава оборонного концерна анонсировал подписание соответствующего контракта на сотни миллионов евро в эту среду, 10 сентября.

Как сообщает украинское издание «Европейская правда», системы Skyranger можно устанавливать на различные шасси, например танки Leopard.

