Украина получит новые антидроновые системы от Европы

Rheinmetall передаст Украине мобильные антидроновые системы Skyranger
Sofiia Gatilova/Reuters

Оборонный концерн Rheinmetall до конца года произведет для Украины антидроновые системы Skyranger. Об этом в интервью каналу ZDF заявил глава компании Армин Паппергер.

«Каждая система может покрывать площадь четыре на четыре километра, обеспечивая возможность действовать без угрозы БПЛА», — отметил он.

Глава оборонного концерна анонсировал подписание соответствующего контракта на сотни миллионов евро в эту среду, 10 сентября.

Как сообщает украинское издание «Европейская правда», системы Skyranger можно устанавливать на различные шасси, например танки Leopard.

До этого основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс захотел купить на Украине компании по производству беспилотников.

Ранее основатель американской ЧВК оценил вероятность возвращения Крыма Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
