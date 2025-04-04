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Основатель американской ЧВК оценил вероятность возвращения Крыма Украине

Основатель ЧВК Blackwater Принс заявил, что Россия не откажется от Крыма
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Jacquelyn Martin/AP

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс заявил, что Россия не откажется от новых русскоязычных регионов и Крыма. Его слова приводит Asia Times.

В настоящее время Принс является советником Пентагона.

«Русские упорно претендуют на Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье, которые являются традиционными русскоязычными районами, и, конечно, у них уже есть Крым. Они не откажутся от этого», — подчеркнул он.

При этом Принc констатировал, что за время украинского конфликта вооружение ВС РФ значительно улучшилось, а также напомнил, что Россия производит больше дешевых снарядов, чем США, Евросоюз или Украина. В качестве примера усовершенствования российской системы вооружений он отметил, что в начале СВО ВС РФ требовалось около часа для того, чтобы вычислить, откуда обстреливались их позиции, то теперь — порядка двух-трех минут.

До этого Принс заявил, что российская армия стала лучше и опаснее.

Ранее Принс заявил о военных ошибках руководства США.

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