СМИ: основатель американской ЧВК хочет купить производителей БПЛА на Украине

Основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс намерен купить на Украине компании по производству беспилотников. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Они утверждают, что Принс добивался встречи с ведущими представителями отрасли на Украине.

«Будут ли они их продавать… Для украинцев эти компании теперь являются стратегическими активами», — заявил один из источников.

В июле 2021 года стало известно, что Принс намеревался в 2020 году создать ЧВК на Украине. Согласно плану, Принс собирался призвать на службу в новую ЧВК украинских военных, которые ранее принимали участие в боевых действиях на востоке страны.

Также он рассчитывал построить на Украине завод по производству боеприпасов. В планы Принса входило в том числе создание консорциума, который бы смог конкурировать с компаниями наподобие Boeing и Airbus. Для этого он планировал объединить местные авиационные и аэрокосмические предприятия.

Ранее основатель американской ЧВК оценил вероятность возвращения Крыма Украине.