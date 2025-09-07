На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: основатель американской ЧВК хочет купить производителей БПЛА на Украине

Guardian: основатель ЧВК Blackwater хочет купить на Украине производителей БПЛА
true
true
true
close
Jacquelyn Martin/AP

Основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс намерен купить на Украине компании по производству беспилотников. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Они утверждают, что Принс добивался встречи с ведущими представителями отрасли на Украине.

«Будут ли они их продавать… Для украинцев эти компании теперь являются стратегическими активами», — заявил один из источников.

В июле 2021 года стало известно, что Принс намеревался в 2020 году создать ЧВК на Украине. Согласно плану, Принс собирался призвать на службу в новую ЧВК украинских военных, которые ранее принимали участие в боевых действиях на востоке страны.

Также он рассчитывал построить на Украине завод по производству боеприпасов. В планы Принса входило в том числе создание консорциума, который бы смог конкурировать с компаниями наподобие Boeing и Airbus. Для этого он планировал объединить местные авиационные и аэрокосмические предприятия.

Ранее основатель американской ЧВК оценил вероятность возвращения Крыма Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами