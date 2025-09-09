На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, кто убедил премьера Непала покинуть пост на фоне протестов

Himal Press: силовики и военные убедили премьера Непала уйти в отставку
Александр Казаков/РИА Новости

Премьер-министр Непала Шарма Оли не хотел покидать пост на фоне массовых протестов, но его убедили сделать это силовики и военные. Об этом сообщает портал Himal Press со ссылкой на источник.

По данным журналистов, изначально Оли заявлял, что не уйдет в отставку, «какими бы ни были обстоятельства», и советовал военным исполнять приказы действующего правительства без колебаний.

«Руководители силовых структур заявили премьер-министру, что, хотя они могут предпринять усилия для защиты политических лидеров, они не могут поставить себя в положение, когда пострадают обычные граждане», — говорится в материале.

Президент Непала Рам Чандра Паудел уже принял просьбу Оли об отставке. В настоящее время идет процесс выбора нового главы правительства. Следом за премьер-министром об отставке объявили и все члены Национал-демократической партии.

В ходе протестов в Непале митингующими были заблокированы дороги, совершены поджоги здания парламента, Верховного суда, резиденций президента, премьер-министра и других политиков. Из-за этого членов правительства эвакуировали в аэропорт Катманду военными вертолетами.

Причиной начала протестов стала блокировка крупных социальных сетей — YouTube, X, WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Демонстрации переросли в столкновения протестующих с правоохранителями.

Ранее сообщалось, что в Индии в граничащем с Непалом районе ввели режим повышенной готовности.

