На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Додик попросил главу МИД РФ помочь закрыть аппарат представителя в Боснии и Герцеговине

Додик попросил Лаврова через ООН помочь закрыть аппарат представителя в БиГ
true
true
true
close
Amel Emric/Reuters

Лишенный мандата президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик попросил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова помочь через систему ООН закрыть аппарат высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. Об этом сообщил ТАСС.

На пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым он заявил, что «неуполномоченный» Шмидт создает «полный беспорядок в Боснии, настолько, что ставит под угрозу» Дейтонские соглашения (оглашение о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина).

Российский МИД ранее назвал политически мотивированными и имеющими «значительный дестабилизирующий потенциал» приговор Додику по уголовному делу и решение Центризбиркома БиГ отозвать у него мандат президента.

В августе ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о проведении выборов главы республики Сербской 23 ноября. Додик, лишенный мандата, но продолжающий исполнять полномочия президента, не планирует в них участвовать и намерен препятствовать проведению голосования.

Ранее Додик заявил, что Республика Сербская может объявить о независимости от БиГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами