Додик попросил главу МИД РФ помочь закрыть аппарат представителя в Боснии и Герцеговине

Лишенный мандата президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик попросил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова помочь через систему ООН закрыть аппарат высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. Об этом сообщил ТАСС.

На пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым он заявил, что «неуполномоченный» Шмидт создает «полный беспорядок в Боснии, настолько, что ставит под угрозу» Дейтонские соглашения (оглашение о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина).

Российский МИД ранее назвал политически мотивированными и имеющими «значительный дестабилизирующий потенциал» приговор Додику по уголовному делу и решение Центризбиркома БиГ отозвать у него мандат президента.

В августе ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о проведении выборов главы республики Сербской 23 ноября. Додик, лишенный мандата, но продолжающий исполнять полномочия президента, не планирует в них участвовать и намерен препятствовать проведению голосования.

Ранее Додик заявил, что Республика Сербская может объявить о независимости от БиГ.