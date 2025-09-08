МИД: Россия осуждает попытки Запада «устранить» Милорада Додика

Во вторник, 9 сентября, в Москве состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Информация об этом появилась на сайте МИД РФ.

В ходе встречи стороны обсудят двустороннее сотрудничество, ситуацию в Боснии и Герцеговине (БиГ) и на Западных Балканах в целом.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили осложнение обстановки в БиГ и обвинили Запад во вмешательстве во внутренние дела Республики Сербской.

«Россия решительно осуждает попытки западников нечистоплотными методами устранить с политической сцены законно избранного и легитимного президента Республики Сербской М. Додика», — говорится в сообщении.

Приговор Додику по уголовному делу и решение Центризбиркома БиГ отозвать у него мандат президента в МИД РФ назвали политически мотивированными и имеющими «значительный дестабилизирующий потенциал».

В августе ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о проведении выборов главы Республики Сербской 23 ноября. Милорад Додик, лишенный мандата, но продолжающий исполнять полномочия президента, не планирует в них участвовать и намерен препятствовать проведению голосования. Он организует референдум относительно «неконституционного приговора» суда Боснии и Герцеговины и решения избиркома отобрать у него мандат.

Зимой суд признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта, приговорив его заочно к году тюрьмы. Впоследствии политику заменили тюремное заключение штрафом: он уплатил около €18 тыс. в боснийский госбюджет, тем фактом по сути признав вину.

Ранее Додик пригрозил Западу объявлением независимости Республики Сербской.