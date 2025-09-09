На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Cвиные головы с надписью «Макрон» нашли у мечетей во Франции

L'Humanite: свиные головы с надписью «Макрон» найдены у мечетей в Париже
Ludovic Marin/Reuters

Прохожие обнаружили у ряда мечетей в Париже свиные головы с подписью «Макрон» - фамилией французского президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает издание L'Humanite.

«Как сообщается, основной удар этой провокации пришелся на мечети в нескольких районах столицы… на одной из обнаруженных свиных голов была сделана синяя надпись «Макрон»», — говорится в сообщении издания.

Парижская прокуратура сообщила об обнаружении трупов животных перед мечетью на улице Марей в 20-м и 15-м округах, а также в чемодане, найденном в 18-м округе, передает издание.

8 сентября 364 депутата парламента Франции выразили недоверие правительству Франсуа Байру, после чего оно ушло в отставку. В поддержку нынешнего кабмина высказались лишь 94 парламентария. Вотум решался простым большинством.

Байру уйдет в отставку после девяти месяцев у власти. Как сообщила газета Politico, он решил не повторять судьбу своего предшественника Мишеля Барнье и сам подал в отставку.

Ранее во Франции рассказали о возможных попытках Макрона остаться у власти.

