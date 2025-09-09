Во Франции рассказали о возможных попытках Макрона остаться у власти

Обозреватель Жанвье: Макрон сделает все, чтобы остаться у власти

Президент Франции Эммануэль Макрон попытается сделать все возможное, чтобы остаться у власти. Об этом в беседе с RT заявил политический обозреватель Клод Жанвье.

Он обратил внимание, что Макрон по французской конституции не может баллотироваться на третий срок.

«Но, поскольку он весьма предусмотрительно поставил во главе Конституционного совета своего давнего друга Ришара Феррана, который некоторое время назад заявил, мол, почему бы не изменить конституцию и не позволить президенту баллотироваться на третий срок, сейчас уже ничего нельзя исключать», — сказал Жанвье.

8 сентября 364 депутата парламента Франции выразили недоверие правительству Байру, после чего оно ушло в отставку. В поддержку нынешнего кабмина высказались лишь 94 парламентария. Вотум решался простым большинством.

Байру уйдет в отставку после девяти месяцев у власти. Как сообщила газета Politico, он решил не повторять судьбу своего предшественника Мишеля Барнье и сам подал в отставку.

Ранее во Франции сообщили о намерении объявить Макрону импичмент.