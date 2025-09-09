На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт оценил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Политик Царев: Трамп достиг прогресса в урегулировании конфликта на Украине
Presidential Office of Ukraine/Global Look Press/Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп попытался оживить переговорный процесс по Украине, и частично в этом преуспел. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политик Олег Царев. По его словам, глава Белого дома «разрушил первую линию обороны», выстроенную Киевом и Брюсселем, проведя встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

Он также обратил внимание, что Украина и ее европейские союзники изначально настаивали лишь на временной паузе, которую планировали использовать для перевооружения. Встреча на Аляске же перечеркнула эти планы.

«Теперь мы, казалось бы, напрямую должны переходить к мирным соглашениям. Но, к сожалению, мы видим, что Украина со своей стороны сейчас не запускает деятельность трех рабочих групп, как предлагает Россия. Но, по крайней мере, первая линия обороны при участии Трампа была прорвана. Так что он пытался», — сказал Царев.

Как сообщает The Wall Street Journal, отсутствие скоординированной стратегии США и европейских стран по Украине играет на руку России и помогает сохранять преимущество в конфликте.

В публикации отмечается, что российская экономика демонстрировала рост в 2023 и 2024 годах, несмотря на санкционное давление. Страна сталкивается с рядом экономических проблем, но речи о серьезном кризисе не идет.

Ранее в Европе назвали второстепенной роль ЕС в урегулировании на Украине.

