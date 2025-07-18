На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Непале заблокировали Telegram

Правительство Непала распорядилось заблокировать доступ к Telegram
true
true
true
close
Shutterstock

Правительство Непала распорядилось ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории страны. Об этом сообщает Управление электросвязи Непала в официальном уведомлении.

Решение обусловлено зафиксированными случаями использования платформы для онлайн-мошенничеств и отмывания денег. Телекоммуникационным операторам предписано немедленно выполнить ограничительные меры.

Инициатива согласована с аппаратом премьер-министра и органами безопасности.

27 июня глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что после запуска национального мессенджера MAX к Telegram могут применить строгие санкции.

5 июня первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в России не заблокируют Telegram, пока он соблюдает законодательство РФ.

Поводом для опасений о возможной блокировке приложения в России стал запуск национального мессенджера MAX, задачей которого станет обеспечение возможности ведения каналов, аналогичных существующим в Telegram, с «гарантией» их достоверности и интеграцией с государственными сервисами. Разработчики мессенджера намерены сделать его преимуществом более высокое качество видеосвязи, чем у WhatsApp.

Ранее Павел Дуров заявил, что игнорирует сообщения Макрона в Telegram.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами