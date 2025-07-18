В Непале заблокировали Telegram

Правительство Непала распорядилось ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории страны. Об этом сообщает Управление электросвязи Непала в официальном уведомлении.

Решение обусловлено зафиксированными случаями использования платформы для онлайн-мошенничеств и отмывания денег. Телекоммуникационным операторам предписано немедленно выполнить ограничительные меры.

Инициатива согласована с аппаратом премьер-министра и органами безопасности.

27 июня глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что после запуска национального мессенджера MAX к Telegram могут применить строгие санкции.

5 июня первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в России не заблокируют Telegram, пока он соблюдает законодательство РФ.

Поводом для опасений о возможной блокировке приложения в России стал запуск национального мессенджера MAX, задачей которого станет обеспечение возможности ведения каналов, аналогичных существующим в Telegram, с «гарантией» их достоверности и интеграцией с государственными сервисами. Разработчики мессенджера намерены сделать его преимуществом более высокое качество видеосвязи, чем у WhatsApp.

Ранее Павел Дуров заявил, что игнорирует сообщения Макрона в Telegram.