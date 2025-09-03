На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бюджет России в сентябре может недополучить более 20 млрд руб.

Бюджет РФ в сентябре может недополучить 21 млрд руб. нефтегазовых допдоходов
Федеральный бюджет России в сентябре рискует недополучить 21 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре в размере минус 21 млрд руб.», — отметило министерство.

В августе бюджет страны недополучил 10,5 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов.

5 августа стало известно, что по итогам июля 2025 года объем нефтегазовых доходов России уменьшился в годовом выражении на 27%, до 787,3 млрд руб. По данным ведомства, за аналогичный период 2024 года нефтегазовые доходы России составили 1,079 трлн руб.

Также, как следует из статистики, в январе-июле текущего года нефтегазовые доходы уменьшились на 18,5%. По итогам первого полугодия они составили 5,522 трлн руб.

В июле Минфин сообщил, что нефтегазовые доходы российского бюджета по итогам июня составили 494,8 млрд руб., что стало минимальным значением с января 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что по сравнению с маем доходы сократились почти на 18 млрд руб.

Ранее Силуанов заявил о снижении доли нефтегазовых доходов бюджета России.

