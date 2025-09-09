На канал Путина в мессенджере Max за первые сутки подписались 150 тысяч человек

Число подписчиков канала Путина в Max за сутки превысило 150 тысяч человек

На канал президента России Владимира Путина в мессенджере Max за сутки подписались 150 тысяч человек.

Канал был создан 8 сентября. В нем опубликованы два поста, которые суммарно набрали более 25 тысяч реакций. К середине дня 8 сентября на канал президента подписались 42,3 тысяч человек.

Telegram-канал Кремля сегодня насчитывает более 292 тысяч подписчиков.

4 сентября пресс-служба MAX сообщила, что число пользователей мессенджера превысило 30 млн человек. В заявлении подчеркивалось, что с момента запуска приложения пользователи отправили с его помощью более 1 млрд сообщений.

5 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал интервью для ТАСС, пообщавшись с журналистами на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. В ходе разговора он заявил, что иностранные мессенджеры WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) (Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и Telegram должны продолжать работу в России для создания здоровой конкурентной среды. По словам представителя Кремля, без конкуренции MAX не сможет развиваться. При этом отечественному мессенджеру предстоит проделать большой путь, чтобы стать популярным среди россиян.

Ранее аферисты попросили россиянина скачать MAX и обокрали его на 53 тысячи рублей.