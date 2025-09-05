В Кремле выступили за сохранение Telegram и WhatsApp в России

Иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежащий компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) должны продолжать работу в России для создания здоровой конкурентной среды. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

«Они должны остаться в России. У Max должна быть конкуренция. Без конкуренции Max не сможет развиваться», — подчеркнул представитель Кремля.

Он также отметил, что отечественному мессенджеру предстоит большой путь, чтобы стать популярным у десятков миллионов россиян.

В конце августа первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин выразил мнение, что WhatsApp может ожидать судьба, аналогичная Viber, с постепенной утратой популярности среди российских пользователей. По его мнению, в России будут параллельно существовать два основных мессенджера — Telegram и MAX. Однако в перспективе, уверен депутат, MAX займет лидирующие позиции, а доля Telegram будет незначительно, но сокращаться.

Max — это новый российский мессенджер от VK. Помимо стандартных функций для общения, в него будут интегрированы платежи через СБП, доступ к «Госуслугам», цифровая подпись, чат-боты и нейросеть.

