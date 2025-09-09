В Венгрии предупредили об опасных силах во Франции

После отставки правительства к власти во Франции придут еще более опасные политические силы. Об этом на своей странице в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Он также назвал нынешнее французское правительство «игрушечным», подчеркнув, что на его смену «придет форма постмодернистского левого движения, основанного на идентичности».

» <...> Это будет триумф Маркса, восставшего из могилы», — пояснил Кошкович.

По его словам, новые политические силы представляют серьезную угрозу для традиционных европейских ценностей.

8 сентября большинство депутатов парламента Франции большинством голосов выразили вотум недоверия правительству Франсуа Байру, после чего оно ушло в отставку. В поддержку нынешнего кабмина высказались лишь 94 парламентария. Уточняется, что Байру занимал пост девять месяцев. По мнению журналистов газеты Politico, нынешний премьер решил не повторять судьбу своего предшественника Мишеля Барнье и сам подал в отставку.

Ранее стало известно, когда Макрон назначит нового премьера.