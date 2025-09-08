На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда Макрон назначит нового премьера после отставки Байру

AFP: Макрон планирует в ближайшие дни назначить нового премьера Франции
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшие дни назначить нового премьер-министра после того, как депутаты парламента выразили вотум недоверия нынешнему правительству во главе с Франсуа Байру. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Agence France Press (AFP).

«Президент республики принимает к сведению результаты голосования депутатов», — говорится в публикации.

Отмечается, что 9 сентября Макрон примет премьер-министра Франсуа Байру, чтобы принять отставку его правительства. А после президент Франции назначит нового премьера страны.

8 сентября 364 депутата парламента Франции выразили недоверие правительству премьер-министра Франции Франсуа Байру, после чего оно ушло в отставку. В поддержку нынешнего кабмина высказались лишь 94 парламентария. Вотум решался простым большинством.

Отмечается, что Байру уйдет в отставку после девяти месяцев у власти. Как сообщила газета Politico, он решил не повторять судьбу своего предшественника Мишеля Барнье и сам подал в отставку.

Ранее Захарова описала положение во Франции словами «сатанизм (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) прогрессирует».

