Большинство жителей Франции выступили за роспуск парламента после отставки премьера

Большинство жителей Франции выступили за роспуск парламента после отставки правительства премьер-министра республики Франсуа Байру. Это следует из результатов опроса, который провел Французским институтом общественного мнения (IFOP) по заказу телеканала LCI.

Так, 61% респондентов считают, что необходимо распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) и провести досрочные парламентские выборы. Это на 11% больше, чем было по результатам аналогичного опроса, проходившего 4 июля.

«Это довольно примечательно, потому что такое мнение преобладает в большинстве категорий, за исключением тех, кто голосовал за Эммануэля Макрона на президентских выборах», — заявил глава департамента общественного мнения IFOP Фредерик Даби в эфире LCI.

В исследовании приняли участие 1 тыс. совершеннолетних французов.

8 сентября 364 депутата парламента Франции выразили недоверие правительству Байру, после чего оно ушло в отставку. В поддержку нынешнего кабмина высказались лишь 94 парламентария. Вотум решался простым большинством.

Байру уйдет в отставку после девяти месяцев у власти. Как сообщила газета Politico, он решил не повторять судьбу своего предшественника Мишеля Барнье и сам подал в отставку.

Ранее во Франции сообщили о намерении объявить Макрону импичмент.