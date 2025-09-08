На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Символ дружбы»: внук первого президента Франции заявил о желании переехать в Россию

Внук Шарля де Голля: мы с супругой хотим поселиться в России
true
true
true
close
Alexander Zemlianichenko/AP

Президент Фонда де Голля, внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил, что хотел бы вместе с супругой Наджетой Бенсуики переехать в Россию. Об этом пишет ТАСС.

«Я и моя супруга хотим поселиться в России, и я считаю, что это будет ярким символом франко-российской дружбы... Мы покажем миру, что мы — друзья, и что мы (Россия и Франция — прим. ред.) понимаем друг друга», — сказал он, выступая перед студентами и преподавателями Российского государственного социального университета (РГСУ).

По словам де Голля, его сын в будущем планирует учиться в РГСУ.

Он отметил важность продолжения сотрудничества между Россией и Францией в разных сферах, включая культуру.

14 мая Пьер де Голль заявил, что в мире на сегодняшний день вновь появились условия для распространения фашизма, и против его возрождения нужно бороться вместе с Россией.

10 мая он рассказал, что его дед дважды посещал Сталинград (нынешний Волгоград), поскольку восхищался патриотизмом и боевым духом солдат Красной армии, боровшихся с нацистами. Пьер де Голль назвал Сталинград «превосходным примером самопожертвования и прекрасной победой». По его словам, Шарль де Голль приехал бы в Москву на прошедший 9 мая парад Победы, если бы был еще жив.

Ранее внук де Голля предрек прекращение существования Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами