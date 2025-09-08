Внук Шарля де Голля: мы с супругой хотим поселиться в России

Президент Фонда де Голля, внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил, что хотел бы вместе с супругой Наджетой Бенсуики переехать в Россию. Об этом пишет ТАСС.

«Я и моя супруга хотим поселиться в России, и я считаю, что это будет ярким символом франко-российской дружбы... Мы покажем миру, что мы — друзья, и что мы (Россия и Франция — прим. ред.) понимаем друг друга», — сказал он, выступая перед студентами и преподавателями Российского государственного социального университета (РГСУ).

По словам де Голля, его сын в будущем планирует учиться в РГСУ.

Он отметил важность продолжения сотрудничества между Россией и Францией в разных сферах, включая культуру.

14 мая Пьер де Голль заявил, что в мире на сегодняшний день вновь появились условия для распространения фашизма, и против его возрождения нужно бороться вместе с Россией.

10 мая он рассказал, что его дед дважды посещал Сталинград (нынешний Волгоград), поскольку восхищался патриотизмом и боевым духом солдат Красной армии, боровшихся с нацистами. Пьер де Голль назвал Сталинград «превосходным примером самопожертвования и прекрасной победой». По его словам, Шарль де Голль приехал бы в Москву на прошедший 9 мая парад Победы, если бы был еще жив.

Ранее внук де Голля предрек прекращение существования Украины.