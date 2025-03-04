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Внук де Голля предрек прекращение существования Украины

Внук де Голля Пьер: Украина прекратит существование из-за распродажи ресурсов
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Alexander Zemlianichenko/AP

Украина прекратит существование из-за масштабной распродажи природных ресурсов. Об этом в интервью РИА Новости заявил Пьер де Голль, внук основателя Пятой республики Шарля де Голля.

По словам де Голля, власти Украины под руководством Владимира Зеленского продали 50% сельскохозяйственных угодий, что сопоставимо с площадью Италии, а также исчерпали запасы редкоземельных металлов.

«Это страна, которая будет разделена… Украины больше нет», — подчеркнул он.

3 февраля глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что, если Украина потерпит поражение в конфликте, она прекратит свое существование.

По мнению Альбареса, переговоры по урегулированию конфликта на Украине не должны проходить без учета позиции Киева. Затронув вопрос о европейской безопасности, он также отметил, что эту проблему также нельзя обсуждать без представителей стран ЕС.

Ранее депутат Рады предрек крах Зеленского и Украины после ссоры с Трампом.

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