Внук Шарля де Голля заявил, что его дед приехал бы в Москву на парад 9 мая

Президент Франции Шарль де Голль приехал бы в Москву на прошедший 9 мая парад Победы, если бы был еще жив. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости его внук и зампредседателя жюри Международной премии мира имени Л.Н. Толстого Пьер де Голль.

По его словам, президент де Голль в конце 1941 года создал эскадрилью «Нормандия-Неман», поскольку ему было важно, чтобы французское подразделение бок о бок с советскими солдатами сражалось с нацистскими оккупантами.

«Я могу с уверенностью сказать, что он был бы здесь, и я очень счастлив представлять Францию», — сказал он.

Пьер де Голль также рассказал, что его дед дважды посещал Сталинград (нынешний Волгоград), поскольку восхищался патриотизмом и боевым духом солдат Красной армии, боровшихся с нацистами. Собеседник агентства назвал Сталинград «превосходным примером самопожертвования и прекрасной победой».

Де Голль отметил, что благодаря Сталинграду был изменен ход Второй Мировой войны. Он также рассказал, что трижды приезжал в Волгоград с супругой, чтобы отметить 80-летие победы в Сталинградской битве и «почтить дух сопротивления и храбрость русских солдат».

Ранее внук де Голля предрек прекращение существования Украины.