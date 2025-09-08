На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, что Украина может предложить США в рамках ресурсной сделки

Перелыгин: Украина предложит США промышленные отходы в рамках соглашения о недрах
Mariam Zuhaib/AP

Украина предложит США промышленные отходы в рамках ресурсной сделки. Об этом заявил заместитель министра экономики, член управляющего совета Американо-Украинского инвестиционного фонда Егор Перелыгин, передает украинское издание «Страна».

«То, что десятилетиями считалось балластом, действительно является новой сырьевой базой: без раскрытия новых карьеров мы можем получать стратегические металлы для аккумуляторов, электроники, авиации и оборонной индустрии – и параллельно нейтрализовывать негативные исторические экологические последствия», — сказал он.

До этого американский журнал The National Interest писал, что минеральные ресурсы, которые США рассчитывали получить после сделки с Украиной, оказались в руках России на фоне продолжающегося наступления российской армии. По оценке журнала, Украина никогда не относилась к ресурсной сделке серьезно, поскольку уже полгода назад было очевидно, что многие из полезных ресурсов страны будут находиться под контролем России.

1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов.

Согласно документу, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий в первые десять лет будут направлены на восстановление страны. Управление фондом будет вестись на равной основе.

Ранее в США усомнились в целесообразности ресурсной сделки с Украиной.

