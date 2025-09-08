На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США назвали бесполезными антироссийские санкции

Хафбауэр: санкции Запада не сработают против РФ из-за ее связей с КНР и Индией
Максим Блинов/РИА Новости

Новые санкции против России вряд ли окажут существенный эффект, учитывая торговые связи с Китаем и Индией. Об этом РИА Новости заявил бывший заместитель помощника министра финансов США по вопросам международной торговли и инвестиционной политики Гэри Хафбауэр.

«Я давно скептически отношусь к идее, что экономические санкции могут сдержать такую глобальную державу, как Россия, или заставить президента [РФ Владимира] Путина изменить курс», — сказал он.

Хафбауэр считает, что новые антироссийские санкции создадут для Москвы лишь «неудобства», но не изменят ее действий на Украине.

Накануне президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о готовности перейти ко «второму этапу» антироссийских санкций.

До этого западные СМИ сообщили, что Трамп не взял на себя четких обязательств по введению новых санкций против России, несмотря на существующую договоренность с Европой. По данным CNN, глава Белого дома опасается, что рестрикции могут привести к срыву процесса мирного урегулирования. Кроме того, Трамп не хочет портить свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас оба лидера согласны, что главная помеха на пути к миру на Украине — это позиция стран ЕС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава минфина США заявил о готовности усилить санкционное давление на Россию.

