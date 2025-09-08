Путин поздравил два артиллерийских полка с новым почетным званием

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении двух артиллерийских полков ВС РФ с признанием их гвардейскими назвал присвоение почетного звания высокой честью и признанием особых заслуг бойцов. Тексты поздравительных телеграмм опубликованы на сайте Кремля.

Речь в документах идет о 292-м и 944-м самоходных артиллерийских полках.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — говорится в телеграмме.

Он также отметил умелые действия военных в ходе проведения СВО.

6 сентября Путин подписал указ о награждении восьми сотрудников скорой помощи Белгородской области за мужество и профессионализм, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

Среди награжденных — фельдшеры, врачи, медсестры и водители из разных подразделений станций скорой помощи в регионе.

Ранее Путин наградил орденом Александра Невского радиохимика Бориса Мясоедова.