Путин наградил белгородских медиков за героизм при спасении людей после атак дронов

Путин наградил медалями восемь сотрудников скорой помощи в Белгородской области
Павел Лисицын/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении восьми сотрудников скорой помощи Белгородской области за мужество и профессионализм, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Документ опубликован на портале правовых актов.

Фельдшер Оксана Масленко удостоена медали «За храбрость» II степени. Семь ее коллег получили медали «За спасение погибавших». Среди награжденных — фельдшеры, врачи, медсестры и водители из разных подразделений станций скорой помощи в Белгородской области.

В региональном правительстве сообщили РИА Новости, что шесть сотрудников из Белгородского и Борисовского районов отличились 6 мая 2024 года, когда в районе села Березовка украинские дроны-камикадзе атаковали автомобили с мирными жителями. В тот день не выжили семь человек, более 40 получили ранения.

Собеседник агентства сказал, что фельдшеры Шебекинской подстанции скорой помощи Александр и Юлия Ткачевы получили медали за то, что продолжали оказывать помощь пострадавшим, несмотря на собственные ранения, полученные в результате удара беспилотника.

Также Путин наградил медицинских работников онкологического диспансера, которые не прервали операцию во время землетрясения на Камчатке. Любовь Цыплакова удостоена почетного звания заслуженного врача Российской Федерации. Яна Гвоздева получила Орден Пирогова. Награды вручены «за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях».

Ранее Путин наградил орденом автора песни «Антошка».

