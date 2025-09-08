На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Си Цзиньпин оценил влияние пошлин на мировую экономику

Си Цзиньпин: торговые и тарифные войны серьезно подрывают мировую экономику
Сергей Бобылев/РИА Новости

Торговые и тарифные войны серьезно подрывают мировую экономику. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, передает ТАСС.

«В настоящее время изменения в мире ускорили развитие, а гегемонизм, односторонность и протекционизм процветают. Отдельные страны одна за другой развязывают торговые и тарифные войны, которые серьезно подрывают мировую экономику», — сказал он.

По словам председателя КНР, торговые войны наносят серьезный ущерб правилам международной торговли.

14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании украинского конфликта.

В августе Трамп подписал указ, который на 90 дней откладывает введение новых пошлин на импорт из Китая. По словам источника, эта задержка является ожидаемым результатом последнего раунда переговоров между американскими торговыми представителями и их китайскими коллегами, состоявшихся в Швеции в конце июля.

Ранее в торговых войнах США обнаружили грубую ошибку.

