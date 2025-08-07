«Чистая профанация»: в торговых войнах США обнаружили грубую ошибку

Риторика США в сфере международной торговли во многом базируется на грубой ошибке и не имеет под собой экономического смысла. Оценивание эффективности торговли по разнице между импортом и экспортом на практике часто не работает, так как многие страны не покупают американские товары просто в силу отсутствия ресурсов, заявил в беседе с Tsargrad.tv финансовый аналитик Александр Тимофеев.

«Вообще сам подход, что страна находится в красной зоне, потому что она мало покупает американских товаров, странный. Логично же, что страна покупает мало американских товаров, потому что она бедная», — пояснил эксперт.

В качестве примера он привел Индию и Сирию, отметив, что против них можно ввести любые санкции, но больше товаров от этого они закупать не будут. В целом идея ориентирования на разницу между импортом и экспортом понятна, но важно учитывать, что на практике она не всегда имеет смысл. Наблюдаемые действия США говорят о том, что они не до конца понимают конкретные методики, считает Тимофеев.

В пример финансовый аналитик привел введенные в отношении России санкции по поставкам удобрений. Несмотря на действующие ограничения, компании США имеют лицензии на закупки у «Фосагро» по сниженному тарифу. В итоге сама по себе гибкость американской системы сводит на нет все угрозы президента Штатов Дональда Трампа о новых рестрикциях, считает специалист.

«Можно ввести 25%-ную пошлину, но если мы вспомним, что и до этого против чего-то была пошлина 50%, против чего-то — 0%, а еще можно получать спецразрешение на торговлю, то это оказывается такой чистой профанацией», — заключил аналитик.

Напомним, Трамп до этого заявил, что в случае отсутствия прогресса в переговорном процессе России и Украины введет новые санкции не только против РФ, но и в отношении ее торговых партнеров. Накануне он вновь обратил внимание, что США намерены ввести больше вторичных санкций, в том числе речь идет о дополнительных пошлинах для Китая. Это, по словам политика, будет зависеть от того, «как у нас будут обстоять дела».

Ранее Трамп оценил результаты встречи Путина и Уиткоффа.