Аналитик оценил вероятность распада Евросоюза

Шеин: противоречия между Брюсселем и политиками стран не приведут к распаду ЕС
Alberto Pezzali/AP

Внутри Евросоюза есть противоречия между странами, однако они ни приведут к распаду Евросоюза. Об этом РИА Новости заявил старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

«Есть внутренний протест той политики, которую проводит Брюссель и правящей элитой в Словакии и Венгрии. То есть вызовы действительно есть, но европейцы в принципе стараются к ним адаптироваться...», — омтетил он.

Аналитик добавил, что вряд какой-либо внутренний конфликт в краткосрочной перспективе может привести к распаду Евросоюза.

Недавно министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прием Украины в Европейский союз будет означать вовлечение сообщества в конфликт.

3 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не ставила под сомнение потенциальное членство Украины в Евросоюзе. В то же время РФ всегда возражала против вступления республики в НАТО, подчеркнул политик.

Ранее глава МИД Венгрии назвал позорной принудительную мобилизацию на Украине.

