Глава МИД Венгрии назвал позорной принудительную мобилизацию на Украине

Насильственная мобилизация, происходящая на Украине при попустительстве западных политиков, стала величайшим позором для Европейского союза (ЕС). Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Как он сказал, во всем мире знают, что на Украине «ведется охота на людей». При этом граждане, которых принудительно мобилизуют, часто подвергаются избиениям.

«Они (украинские власти — «Газета.Ru») могут себе это позволить, потому что, согласно провоенным европейским политикам, Украине позволено делать все что угодно в этой ситуации», — подчеркнул дипломат.

По его мнению, наблюдаемая на Украине ситуация — один из величайших позоров ЕС в XXI веке. Сийярто отметил, что ответственность за насильственную мобилизацию несут не только конкретные виновники на Украине, но и игнорирующие происходящее политики в Европе.

2 сентября депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук предложил пополнять ряды армии пенсионерами и полицейскими. Он выразил уверенность, что в стране много отставных военных и пенсионеров, которые готовы служить, но им не разрешают. Снятие запрета даст возможность не призывать в армию граждан в более юном возрасте, добавил парламентарий.

Ранее на Украине предложили мобилизовать женщин.