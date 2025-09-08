На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии прошли обыски после обнаружения граффити против Мерца

Правоохранители в ФРГ провели обыски из-за граффити против Мерца
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Немецкие правоохранители провели незаконные обыски в квартире предполагаемого автора граффити, направленные против канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом сообщает телерадиокомпания WDR.

«Квартира 17-летней девушки была обыскана не по закону. Расследование WDR показывает: веских подозрений не было. Незаконное решение было вынесено районным судом Арнсберга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководителем этого суда является жена канцлера Германии Шарлотта Мерц.

Оскорбительные граффити были замечены еще во время предвыборной гонки. Они появились в городе Менден на западе ФРГ.

Действующий канцлер ФРГ не в первый раз становится участником скандала. 3 сентября Мерц в интервью заявил, что не верит заявлениям президента РФ Владимира Путина о стремлении России к миру. В связи с эти он предложил «экономически истощить» РФ, чтобы она не смогла «поддерживать свою военную экономику» и продолжать конфликт.

Ранее Мерц поручил скрыть связь Германии с поставками ракет Taurus Украине.

