Немецкие правоохранители провели незаконные обыски в квартире предполагаемого автора граффити, направленные против канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом сообщает телерадиокомпания WDR.

«Квартира 17-летней девушки была обыскана не по закону. Расследование WDR показывает: веских подозрений не было. Незаконное решение было вынесено районным судом Арнсберга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководителем этого суда является жена канцлера Германии Шарлотта Мерц.

Оскорбительные граффити были замечены еще во время предвыборной гонки. Они появились в городе Менден на западе ФРГ.

Действующий канцлер ФРГ не в первый раз становится участником скандала. 3 сентября Мерц в интервью заявил, что не верит заявлениям президента РФ Владимира Путина о стремлении России к миру. В связи с эти он предложил «экономически истощить» РФ, чтобы она не смогла «поддерживать свою военную экономику» и продолжать конфликт.

Ранее Мерц поручил скрыть связь Германии с поставками ракет Taurus Украине.