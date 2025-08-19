На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мединский напомнил Стуббу о зверствах финнов во Второй мировой войне

Мединский: в «опыт взаимодействия» финнов с Россией входили обстрелы Ленинграда
true
true
true
close
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Финляндия гордилась, что их войска, обстреливая Ленинград осенью 1941 года, уничтожали женщин и детей. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в Telegram-канале.

В своем посте Мединский привел фрагмент из статьи финской газеты «Ууси Суоми» про систематические обстрелы «Пьетари» (Петрограда).

«Осенью 1941 года газета «Ууси Суоми» писала: «Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским», — напомнил Мединский в ответ на слова президента Финляндии Александра Стубба об «опыте взаимодействия с Россией» в 1944 году.

По его словам, сейчас финны называют это «не пламенными приветами», а «опытом взаимодействия», что является искажением исторической правды.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила Стубба, сравнившего возможное урегулирование конфликта на Украине с перемирием между СССР и Финляндией в 1944 году. Дипломат обратила внимание на то, что финны в годы Второй мировой войны участвовали в боях против Советского Союза, выступая в том числе на стороне Третьего рейха. Захарова подчеркнула, что Хельсинки несли ответственность за участие в блокаде Ленинграда, а также создание концлагерей на оккупированных советских территориях.

18 августа Александр Стубб во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, представителями ЕС и НАТО, а также украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме выразил уверенность, что решение конфликта на Украине в 2025 году будет найдено — так же, как это было с Финляндией в 1944 году.

Ранее в Финляндии высказались об участии в гарантиях безопасности для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами