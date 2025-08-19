Финляндия гордилась, что их войска, обстреливая Ленинград осенью 1941 года, уничтожали женщин и детей. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в Telegram-канале.

В своем посте Мединский привел фрагмент из статьи финской газеты «Ууси Суоми» про систематические обстрелы «Пьетари» (Петрограда).

«Осенью 1941 года газета «Ууси Суоми» писала: «Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским», — напомнил Мединский в ответ на слова президента Финляндии Александра Стубба об «опыте взаимодействия с Россией» в 1944 году.

По его словам, сейчас финны называют это «не пламенными приветами», а «опытом взаимодействия», что является искажением исторической правды.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила Стубба, сравнившего возможное урегулирование конфликта на Украине с перемирием между СССР и Финляндией в 1944 году. Дипломат обратила внимание на то, что финны в годы Второй мировой войны участвовали в боях против Советского Союза, выступая в том числе на стороне Третьего рейха. Захарова подчеркнула, что Хельсинки несли ответственность за участие в блокаде Ленинграда, а также создание концлагерей на оккупированных советских территориях.

18 августа Александр Стубб во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, представителями ЕС и НАТО, а также украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме выразил уверенность, что решение конфликта на Украине в 2025 году будет найдено — так же, как это было с Финляндией в 1944 году.

Ранее в Финляндии высказались об участии в гарантиях безопасности для Украины.