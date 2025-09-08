Стало известно о массовых письмах украинок Кадырову

Матери украинских военнослужащих массово обращаются к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой найти их детей. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев в ток-шоу на ЧГТРК «Грозный».

По словам Солтаева, в своих письмах украинки часто выражают недоверие к властям своей страны и просят Кадырова о помощи и поддержке. Как рассказал омбудсмен, в обращениях женщины подчеркивают уважение и доверие к Кадырову и признают его авторитет. Солтаев отметил, что ни одно обращение, адресованное главе Чечни, не останется без внимания и получит отклик.

До этого Рамзан Кадыров стихами ответил на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в свой адрес. В этом произведении глава Чечни поиронизировал на тему того, что от обвинений ему якобы стало тревожно и что ему «не слабо» сделать чистосердечное признание.

«Теперь удел мой, вижу, плох…

А может, в Киев с извинениями,

Чтобы замять переполох?» — с иронией написал он в Telegram-канале.

Однако в завершении своего стихотворения Кадыров принял серьезный тон, заявив, что не собирается извиняться и продолжит «давить» недоброжелателей.

Ранее чеченский министр отреагировал на новые обвинения СБУ в адрес Кадырова.